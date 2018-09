Matjažu Klančarju je pred petimi leti na službenem sistematskem pregledu zdravnica zatipala bulo na ščitnici. Takoj so ga poslali na oddelek za nuklearno medicino v ljubljanskem Kliničnem centru, kjer so opravili punkcijo in odvzete celice pregledali pod mikroskopom. »V izvidu je pisalo, da gre zelo verjetno za rakave celice.«