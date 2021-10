Bruselj se namerava odzvati na visoke cene elektrike, goriva in plina RTV Slovenija Cene elektrike, plina in goriva so na evropskih trgih le dosegle rekordne vrednosti. EU napoveduje skupno ukrepanje, ob tem pa prihajajo svarila, da bi regulacija cen energentov lahko ogrozila evropske podnebne cilje.

