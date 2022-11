Srbsko ministrstvo za obrambo je pozvalo vse državljane Srbije, stare od 19 do 30 let, k prostovoljnemu služenju šestmesečnega vojaškega roka v srbski vojski. Tisti, ki se bodo odločili zanj, bodo poleg nekaterih drugih ugodnosti prejemali tudi mesečno plačo v višini okoli 38.000 dinarjev (320 evrov), so v ponedeljek sporočili z ministrstva.