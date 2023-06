ZDA se z julijem vračajo v Unesco, ki so ga s koncem 2018 zapustile skupaj z Izraelom RTV Slovenija ZDA se nameravajo julija letos znova pridružiti Unescu in tako končati več let trajajoč spor, zaradi katerega se je Washington odločil, da prekinejo članstvo in tako so ZDA z iztekom leta 2018 skupaj z Izraelom izstopile iz Unesca.

