Slovenija bo nadzor na notranji meji z Madžarsko in Hrvaško podaljšala za pol leta Dnevnik Vlada je na četrtkovi seji podaljšala začasni ponovni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko za 20 dni, in sicer do 9. decembra 2023. Nadzor je Slovenija uvedla 21. oktobra in ga lahko podaljšuje v skupnem obdobju do 21. decembra. 22....

