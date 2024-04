Na srečanju Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke potrdili uspešno okrevanje gospodarstev RTV Slovenija Osrednji, dvodnevni del spomladanskih srečanj Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Washingtonu so finančni ministri in guvernerji centralnih bank namenili gospodarskim razmeram po svetu, na katere vse bolj vpliva geopolitično dogajanje.

Sorodno