Hezbolah z raketami napadel Hajfo in Tel Aviv. V napadih na Bejrut ubitih 13 ljudi. RTV Slovenija Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je izstrelilo več raket na Izrael, kjer so po lastnih navedbah ciljali vojaški poslopji v Hajfi in Tel Avivu. V izraelskih napadih v ponedeljek je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok.

