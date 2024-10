Sindikat delavcev rudarstva in energetike odločno nasprotuje interventnemu zakonu o Tešu RTV Slovenija Iz Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so sporočili, da odločno nasprotujejo predlogu interventnega zakona o zagotavljanju toplote za prebivalstvo v Šaleški dolini in pozivajo k njegovemu takojšnjemu umiku.

