V ruskih napadih na jugu Ukrajine ubitih najmanj šest ljudi RTV Slovenija V ukrajinskih oblasteh Mikolajiv in Zaporožje na jugu Ukrajine je bilo v ruskih zračnih napadih ubitih najmanj šest ljudi, 20 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V prestolnici Kijev in drugod so zaradi nevarnosti napadov izklopili elektriko.

