Papež Frančišek, ki ostaja v kritičnem stanju, je v bolnišnici prestal "mirno noč" RTV Slovenija Potem ko so v soboto zvečer iz Vatikana sporočili, da zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki ima pljučnico v obeh pljučnih krilih, ostaja kritično, so zjutraj javili, da je 88-letnik v bolnišnici počival in noč preživel mirno.

Sorodno