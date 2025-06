Redek ohranjen primer 200 let starega kondoma, ki odstira spolno življenje v 19. stoletju RTV Slovenija V amsterdamskem Rijksmuseumu v okviru postavitve, ki je posvečena spolnosti in spolnemu delu v 19. stoletju, predstavljajo redek predmet - skoraj 200 let starega kondoma z erotično upodobitvijo.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Luka Mezgec