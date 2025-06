Bohinjsko jezero je varno za kopanje, priporoča se le izogibanje gošči RTV Slovenija Nacionalni inštitut za biologijo sporoča, da je voda Bohinjskega jezera čista in ni nevarna za kopanje. Obiskovalcem obenem svetujejo, naj se izogibajo stiku z goščami, predvsem naj to preprečijo tudi otrokom in psom. Vzrok pogina psov pa še ni znan.

Sorodno