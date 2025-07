Novosti v novi sezoni: v ospredju vratarji in 11-metrovke RTV Slovenija S 1. julijem se uradno začenja nogometna sezona 2025/26. Veljati začenjajo tudi nekatera nova pravila, posebej pod drobnogledom pa bodo po novem vratarji in izvajalci enajstmetrovk. V praksi so nogometaši novosti testirali na klubskem svetovnem prvenstvu.

Sorodno



Omenjeni Jan Oblak Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Fabjan

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Primož Roglič