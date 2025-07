Leto 2028 bo leto Otona Župančiča, ki je slovensko pesniško govorico popeljal v sodobnost RTV Slovenija "Razglasitev Župančičevega leta ni le poklon pesniku – je priložnost za spodbujanje branja, poglabljanje odnosa do jezika in literature," so sporočili z ministrstva za kulturo ob napovedi, da bo leto 2028 leto Otona Župančiča.

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Boštjan Poklukar

Primož Roglič