VIDEO: Hamšik dobil status legende: prehitel je Maradono in se vpisal v zgodovino 24ur.com Slovaški nogometni reprezentant Marek Hamšik se je za vedno zapisal v zgodovino italijanskega prvoligaša Napolija in Serie A. V dresu neapeljskega kluba je dosegel že 116 golov in ob tem prehitel legendarnega Argentinca Diega Maradono.

