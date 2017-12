VIDEO: Kitajska uspešno preizkusila največje amfibijsko letalo na svetu, ki ga je izdelovala skoraj 24ur.com Kitajska je uspešno preizkusila največje amfibijsko letalo na svetu AG600, ki v dolžino meri 37 metrov, razpon kril pa znaša skoraj 39 metrov. Izdelovali so ga skoraj osem let. Namenjeno bo predvsem gašenju gozdnih požarov in reševanju na morju.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Bojan Dobovšek

Marjan Šarec

Dejan Židan

Borut Pahor