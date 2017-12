Ob nedavni zamenjavi zvonika na frančiškanski cerkvi v Novem mestu niso našli nobenega podatka o starem zvoniku. Da bodo naši zanamci vedeli več, so v nov zvonik »skrili« časovno kapsulo z zanimivimi informacijami: od zvonika do tega, kako je ime sedanjemu papežu, novomeškemu škofu, predsedniku države, županu mestne občine, kdo so bratje frančiškani v Novem mestu itd. Na fotografiji p. Krizostom ...