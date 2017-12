Kurz proti begunskim kvotam in za večje spoštovanje vzhoda EU Politikis Porazdelitev beguncev med članicami EU v skladu z obveznimi kvotami, ki jim več članic unije ostro nasprotuje, je po mnenju novega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza napačna pot in vodi le v še večji razkol EU. Mlad politik poleg tega zahodne članice unije poziva, naj pokažejo več spoštovanja do držav na vzhodu Evrope. “Države prisiliti v […]

