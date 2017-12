FOTO: Zaljubljena princ Harry in Meghan skupaj k praznični maši 24ur.com Princ Harry in Meghan Markle božične praznike preživljata v krogu Harryjeve družine. Po božični večerji je sledil tudi obisk praznične maše v cerkvi svete Magdalene. Maše se je udeležila cela kraljeva družina, razveselili pa so se tudi kraljice, ki je lansko leto zaradi bolezni preskočila mašo.

