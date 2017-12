V Moskvi po nesreči avtobusa, v kateri so umrli štirje ljudje, obsežni inšpekcijski pregledi vozil i 24ur.com Po nesreči mestnega avtobusa, ki je zapeljal v podhod podzemne železnice, so inšpektorji nenapovedano preverili 8000 avtobusov in 9000 voznikov. Preiskovalci naj bi obravnavali dva možna vzroka nesreče - da je voznik izgubil nadzor nad avtobusom ali da je vozilo imelo tehnično okvaro.

