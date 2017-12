Indija že v 2018 verjetno peto največje gospodarstvo na svetu Politikis Indija bo v prihodnjem letu verjetno postala peto največje gospodarstvo na svetu in tako prehitela Veliko Britanijo in Francijo. Do leta 2032 bi Indija lahko postala celo tretje največje gospodarstvo na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indija je trenutno sedmo največje gospodarstvo na svetu, po ocenah londonskega Centra za ekonomske in poslovne raziskave (CEBR) […]

Sorodno



Oglasi Omenjeni Francija

Indija

Japonska

Kitajska

Velika Britanija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Goran Dragić

Mitja Lesjak

Vid Kavtičnik