Na god svetega Štefana tradicionalni blagoslovi konj 24ur.com 26. decembra goduje sveti Štefan - prvi krščanski mučenec in eden sedmih diakonov prvotne skupnosti v Jeruzalemu, ki je skrbel za siromake. Postal je zavetnik konj, konjarjev in kočijažev in živine nasploh, pa tudi zidarjev, krojačev, kamnosekov, tkalcev, tesarjev, sodarjev in kletarjev. Tradicionalno na dan po božiču tako po državi potekajo tudi blagoslovi konj.

