V enem dnevu in osmih urah čez 1163 kilometrov, je rekord sporen? Sportal Tradicionalno, že 73. jadralno regato od Sydneyja do Hobarta, je z rekordnim časom dobila jadrnica Wild Oats XI, ki je razdaljo zmogla v enem dnevu, osmih urah, 48 minutah in 50 sekundah. S tem je kar za štiri ure, 42 minut in 30 sekund izboljšala prejšnji dosežek. Izidi še niso uradni, ker je drugouvrščena LDV Comanche vložila protest.

