FOTO: Švicarska potniška ladja na zahodu Nemčije trčila v avtocestni most čez reko 24ur.com Švicarska rečna križarka je v bližini nemškega mesta Duisburg trčila v steber avtocestnega mostu čez reko Ren. Na ladji je bilo v času nesreče 129 potnikov, 25 je bilo poškodovanih. Potniki so bili po večini turisti iz Belgije, Nizozemske in Luksemburga.

