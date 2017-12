Ukrajina in proruski uporniki začeli največjo izmenjavo zapornikov doslej Politikis Ukrajina in proruski uporniki so danes začeli največjo izmenjavo zapornikov od začetka konflikta na vzhodu Ukrajine leta 2014. Uporniki bodo izpustili okoli 70 zapornikov, ukrajinska vojska pa okoli 300 upornikov in njihovih podpornikov, so sporočili predstavniki obeh strani. Izmenjava med ukrajinsko vojsko in uporniki iz samooklicanih republik Doneck in Lugansk poteka na nadzorni točki v […]

