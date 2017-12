Na borzah umirjeno pred koncem leta Dnevnik V preteklem tednu so v ZDA republikanci s tesno večino 51 glasov za in 48 proti v senatu potrdili reformo davčne zakonodaje in tako poskrbeli za največjo zmago predsednika Donalda Trumpa. Zaradi proceduralne napake bo treba sicer ponoviti glasovanje...

