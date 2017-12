Zaslišal, da je še živa, in jo spet zabodel Delo Rumanja vas, Straža – Več kakor desetkrat je 60-letni morilec Silvo Palčič iz Rumanje vasi zabodel nož v telo svoje dve leti starejše žene Anice Palčič. In ko je domačinka, sicer zdravstvena delavka, v negibno telo prislonila prst na vrat ter začutila srčni utrip in klicala pomoč, je storilec slišal te besede, se vrnil in jo zabodel vsaj še dvakrat. Prebivalci Rumanje vasi so šokirani. Preprost

Sorodno































































Oglasi Omenjeni Delo Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Lidia Glavina

Miro Cerar

Stephen Casiraghi

Kristjan Verbič