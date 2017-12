Trpljenje otrok na območjih spopadov se je po navedbah Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) v primerjavi z lanskim letom povečalo. »Otroci so izpostavljeni, so tarča napadov in brutalnega nasilja doma, v šolah in na igriščih,« šokantno (in) zaskrbljujoče stanje povzema Manuel Fontain iz Unicefa. Mednarodno humanitarno pravo je bilo kršeno ničkolikokrat. Tisoče otrok je bilo ubitih, uporab