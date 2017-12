Ljubosumni mariborski morilec je bil na Ptuju obsojen zaradi nasilja v družini in posedovanja orožja Reporter Senada Softića, ki mu bodo januarja v Mariboru pričeli soditi zaradi umora, je ptujsko sodišče v sredo obsodilo na leto in pol zapora zaradi nezakonitega posedovanja orožja in nasilja v družini, poročajo mediji. Gre za moškega, ki je oktobra sredi prometn

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor

Večer Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Lidia Glavina

Miro Cerar

Stephen Casiraghi

Kristjan Verbič