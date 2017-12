NiceHash z novim direktorjem in solastnikom Svet kapitala Družba NiceHash, ki se ukvarja z rudarjenjem s kriptovalutami in je bila tarča hekerskega napada, ima novega direktorja in lastnika. Dosedanjega direktorja Marka Kobala je prejšnji teden zamenjal Zdravko Poljašević, Kobal pa je s svojo družbo Bitorious tudi izstopil iz lastništva družbe, ki ima novega solastnika - družbo Fleming digital.

