Ruska biatlonca Aleksej Volkov in Jekaterina Jurlova sta zmagovalca 16. biatlonske ekshibicije na stadionu Schalkeja v Gelsenkirchnu. Rusa sta predvsem po zaslugi izjemnega streljanja prepričljivo ugnala Čeha Ondreja Moravca in Evo Puškarčikovo. Tretje mesto sta si na zadnjem streljanju priborila Avstrijca Julian Eberhard in Lisa Hauser.



