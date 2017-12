Na ljubljanskem letališču rekordno število potnikov Dnevnik Na ljubljanskem letališču so letos zapisali rekordno število potnikov. Kot so sporočili iz družbe Fraport Slovenija, so jih do srede našteli 1.676.032, s čimer so za 2650 potnikov presegli dosedanji rekord iz leta 2008. Rekordna številka bo še...

