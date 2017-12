Prometni policisti so včeraj popoldne pri kontroli prometa v Žužemberku ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa znakov policistov ni upošteval in je z veliko hitrostjo odpeljal naprej. Policisti so vozili za njim in ga ustavljali do Lašč, kjer je zapeljal s ceste v gozd, voznik in potniki pa so se razbežali. Ker je bilo o dogodku obveščenih več policijskih patrulj, so slabo uro po dogodku prije ...