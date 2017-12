V BiH-u nove obtožnice za genocid v Srebrenici in druge vojne zločine RTV Slovenija Tožilstvo Bosne in Hercegovine je zaradi sodelovanja v genocidu nad Bošnjaki v Srebrenici leta 1995 vložilo obtožnico proti takratnemu notranjemu ministru Republike Srbske Tomislavu Kovaču in 11 . . .

Sorodno



Oglasi