Seehofer: Velika noč je "absolutno zadnji rok" za oblikovanje vlade Reporter Nemška konservativna unija CDU in CSU ter socialdemokrati (SPD) morajo proces oblikovanja nove vlade končati najkasneje do velike noči, je ocenil prvi mož CSU Seehofer. "To je absolutno zadnji rok," je poudaril v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa.S

Sorodno

Oglasi Omenjeni Angela Merkel

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Borut Pahor

Anže Kopitar

Zoran Janković

Luka Dončić