Svet bo v novo leto skočil z različnimi tradicijami SiOL.net V leto 2018 bodo danes prvi vstopili na tihomorskem otočju Kiribati, veselo pa bo v večini metropol. Tradicionalne ognjemete, svetlobne projekcije in donenje zvonov ob polnoči pospremijo lokalne tradicije, kot so rdeče spodnje perilo, kovčki pred vrati in igre na srečo.

