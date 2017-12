Izginjajo Silvestre in Miklavži Slovenske novice Danes godujeta Silvester in Silvestra, imeni, ki ju v Sloveniji ne slišimo več tako pogosto. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs), je tako imenovanih prebivalk in prebivalcev letos pri nas živelo 2187, najpogostejši slovenski imeni sta namreč še vedno Marija in Franc.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Vesna Fabjan

Luka Dončić

Peter Prevc

Domen Prevc

Jernej Damjan