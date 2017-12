Leto 2017 usodno za 81 novinarjev; nekaznovanost za te umore več kot 90% Politikis Letos so po svetu umorili ali je bilo žrtev streljanja 81 novinarjev po svetu. To je najmanj v zadnjih desetih letih. Leto poprej je bilo usodno za 93 novinarjev, je danes v Bruslju sporočila Mednarodna zveza novinarjev (IFJ). “Pozdravljamo dejstvo, da je letos najmanj ubitih novinarjev v desetletju, a to še ni razlog za zadovoljstvo,” […]

