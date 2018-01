Letos bo drugače ... kako se držati novoletnih zaobljub? SiOL.net Po novem letu pa res začnem … hujšati, telovaditi, več časa posvečati družini in prijateljem, opuščati kajenje in alkohol. Vam zveni znano? To so najpogostejše novoletne zaobljube, ki pa jih uresničili zgolj osem odstotkov ljudi. Zakaj smo tako neučinkoviti? Zato, ker si preveč na široko zastavimo cilje, pozabimo na datum, do katerega bi jih morali uresničiti, in sproti ne preverjamo napredka.

