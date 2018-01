Nemški gasilci v cerkvi parkirali kar pred oltarjem in uspešno pogasili gorečo streho Politikis Gasilci v nemškem mestu Regensburg so pri gašenju strehe ene od tamkajšnjih cerkva gasilsko vozilo zapeljali kar v cerkev. 2,5 metra široko vozilo so zapeljali vzvratno in ga parkirali meter pred oltarjem, je povedal vodja intervencije Johannes Buchhauser. “Levo in desno je bilo samo od dva do tri centimetre prostora. K sreči je vhod dovolj […]

