Iz zloglasnega berlinskega zapora v enem tednu pobegnilo kar sedem zapornikov Politikis V zadnjem tednu je iz berlinskega zapora Plötzensee pobegnilo sedem zapornikov, od katerih jih pet še vedno iščejo, so sporočile pristojne oblasti. Štiri so med begom ujele kamere, a varnostniki niso posredovali več kot pol ure. Štirje zaporniki, stari med 28 in 35 let, so 28. decembra s kotnim brusilnikom in kladivom, ki so ju […]

