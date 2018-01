Strahotna tragedija na italijanski avtocesti pri Brescii: cisterna po trčenju eksplodirala, umrli pe Politikis V tragični nesreči na avtocesti blizu mesta Brescia na severu Italije je danes umrlo šest ljudi. V nesreči so bili udeleženi dva tovornjaka in osebni avtomobil. Tovornjak cisterna, ki je prevažal gorivo, je po trčenju eksplodiral, ognjeni zublji pa so se razširili na avto s francoskimi registrskimi tablicami, poročajo italijanski mediji. V nesreči so umrli […]

