FOTO in VIDEO: Mraz v ZDA ne popušča, vremenoslovci napovedujejo: Najhuje šele prihaja 24ur.com Hud mraz, ki je zajel večino ZDA, je zahteval že najmanj 11 smrtnih žrtev. V Indianapolisu in Cincinnatiju so zaradi mraza zaprli šole, v New Yorku je moteno delovanje trajektov, Niagarski slapovi so se spremenili v ledene skulpture, ceste po večjem delu ZDA pa so izjemno nevarne. V kanadskem Calgaryju je bilo v ponedeljek premrzlo celo za pingvine.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kanada

New York

Olimpijske igre

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Tina Maze

Anže Kopitar

Goran Janus

Peter Prevc