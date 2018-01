Provladni protestniki v Iranu: »Vodja, mi smo pripravljeni« in »smrt vstajnikom« Dnevnik Po več dnevih protivladnih protestov, ki so zahtevali tudi smrtne žrtve, se je danes v več mestih v Iranu več sto tisoč ljudi zbralo tudi v podporo režimu. Iranska televizija Irib je objavila posnetke množic v mestih Ahvaz, Kermanšah, Gorgan in...

