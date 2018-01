Torbe na rame in spet v šolske klopi RTV Slovenija Po 11 počitniških in prazničnih dnevih se šolarji vračajo v šolske klopi. To so bile njihove druge in tudi najdaljše počitnice pred koncem šolskega leta.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Peter Prevc

Borut Pahor

Tina Maze