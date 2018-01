'Na obrazu imam med 40 in 50 šivov' 24ur.com Pevka Carrie Underwood še vedno okreva po padcu na stopnicah pred svojo hišo, med katerim si je zlomila zapestje, v nesreči pa si je porezala tudi obraz, in to tako silovito, da je dobila skoraj 50 šivov. "Neverjetno je, kako lahko navadna, bedna nesreča spremeni tvoje življenje," pravi.

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Maruša Ferk

Karl Erjavec

Luka Dončić

Jan Oblak