Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice smo zadnji šolski dan v letu 2017 s prireditvijo pod naslovom »Veter sprememb« predčasno praznično obeležili državni praznik dan samostojnosti in enotnosti, hkrati pa nismo pozabili na božični čas. Skozi recitale, pesmi in ples so sodelovali številni dijaki in dijakinje šole. Pod mentorstvom profesorja Borisa Ambroža, ki je prireditev povezoval v spominih na ...