Danes se je v Domu starejših občanov Črnomelj začela sanacija po požaru, ki je 17. decembra izbruhnil v enem od traktov drugega nadstropja. Kot je povedala direktorica Valerija Lekić Poljšak, imajo danes v hiši električarje in zidarje. "Sanirali bomo posledice požara in prenovili etažo,« je pojasnila in dodala, da terminski plan predvideva, da bodo dela končana do konca februarja. V požaru je n ...