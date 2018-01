Primorska in Rogaška začela po željah, poraz Krke Sportal Košarkarji Sixt Primorske so v 12. krogu lige Aba2 premagali beograjski Dynamic s 86:78. Vodilna ekipa druge jadranske lige je dobro odprla tekmo in vknjižila deveto zmago. Krka je vknjižila nov poraz, v Cetinjah je morala priznati premoč Lovćenu (73:78), Rogaška pa je doma odpravila Tivat (81:76).

