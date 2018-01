Z letom 2018 prenehanje nekaterih varčevalnih ukrepov Dnevnik Z novim letom se premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za 150.000 javnih uslužbenk in uslužbencev vračajo na polno višino, delu zaposlenih na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih pa se zvišujejo osnovne plače, so v sporočilu za...

Sorodno Oglasi Omenjeni pokojnine Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Maruša Ferk

Karl Erjavec

Luka Dončić

Jan Oblak